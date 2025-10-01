Canciller van Klaveren sobre candidatura de Bachelet a la ONU: "Está siendo presentada justamente con un carácter de política de Estado"

El canciller Alberto van Klaveren en las comisiones de RR.EE. del Senado y de la Cámara fue consultado sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Según consignó El Mercurio, van Klaveren afirmó que "esta candidatura está siendo presentada justamente con un carácter de política de Estado y la Cancillería está absolutamente abierta a darle ese carácter”.

“Hay ya un equipo de funcionarios que, como sucede con todas las candidaturas está dedicado al tema. Ese equipo tiene también un equipo transversal y la verdad es que este es el inicio de un proceso bastante extenso, que toma más de un año y, además, es un proceso que se adelantó", detalló el ministro.

En paralelo a la intervención del secretario de Estado, la sala de la Cámara aprobó, por 68 votos a favor, un oficio de la bancada de diputados UDI, para pedir al Presidente Gabriel Boric un informe respecto del costo “económico que significará para el Estado la campaña de Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, con indicación de la fuente de financiamiento en la Ley de Presupuestos”.

