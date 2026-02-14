Canciller Van Klaveren lamenta fallecimiento del exembajador Marcel Young

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó este sábado sus condolencias por el fallecimiento de Marcel Young, quien se desempeñó como embajador de Chile en Haití entre 2004 y 2010 y tuvo una destacada trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.

La información fue confirmada por el canciller Alberto van Klaveren, quien a través de redes sociales señaló: “Lamento mucho el fallecimiento en París de Marcel Young, ex embajador de Chile en Haití y ex director ejecutivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos”.

En el mismo mensaje, el jefe de la diplomacia chilena destacó que Young “será recordado por su compromiso humanitario y su generosidad”, subrayando su vocación de servicio público tanto en el ámbito internacional como en la defensa de los derechos fundamentales.

Durante su labor en Haití, Young representó al país en un período especialmente complejo, marcado por la participación chilena en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), desarrollando funciones diplomáticas en un escenario político y social desafiante.

Su fallecimiento generó muestras de pesar en el mundo diplomático y de los derechos humanos, sectores donde dejó una huella reconocida por su defensa de principios humanitarios, el diálogo internacional y el compromiso con la dignidad de las personas.

PURANOTICIA