Canciller se reunió en Valparaíso con comandante en jefe de la Armada tras dichos en Argentina sobre el Estrecho de Magallanes

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió en Valparaíso con el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, con quien abordó el trabajo conjunto de ambas instituciones en materia de defensa de la soberanía y la cooperación en temas antárticos.

Tras la cita, el canciller declaró que "la defensa de la soberanía de Chile es de máxima prioridad y un trabajo coordinado del Estado. Por eso, hoy me reuní con el comandante en jefe de la Armada, Fernando Cabrera Salazar, para coordinar esfuerzos en esta tarea”.

“Nuestros mares, nuestros estrechos y nuestros canales son pilares estratégicos de Chile y nos posicionan ante el mundo como un país fuerte, unido y con una enorme proyección hacia el futuro”, agregó.

El encuentro se produjo luego de que la Cámara de Diputados aprobase interpelar al ministro por su manejo ante la serie de declaraciones que se realizaron en Argentina sobre el Estrecho de Magallanes.

El cuestionario estará centrado en trece materias concretas, siendo el primero de los temas el Estrecho de Magallanes, la vigencia del polémico Decreto 457/2021 y las declaraciones del canciller argentino Pablo Quirno y la senadora Patricia Bullrich.

También se considera la situación de las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina, las implicancias de la declaración conjunta del 3 de septiembre pasado y las consecuencias para Chile de las declaraciones de Javier Milei en cadena nacional en su país.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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