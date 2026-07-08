Canciller se reúne con la agencia de EE.UU. que financia proyectos en el exterior para promover la inversión en Chile

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo una reunión con Ben Black, el presidente ejecutivo de la International Development Finance Corporation (DFC), la agencia del Gobierno de Estados Unidos que financia proyectos del sector privado en mercados emergentes.

“Tuvimos una reunión muy fructífera. La DFC tiene capacidad para impulsar proyectos en el exterior, y Chile, como aliado estratégico de Estados Unidos, es un destino atractivo para las inversiones. Puede ser un motor importante para atraer inversiones a Chile”, dijo la autoridad.

Cabe señalar que la DFC opera como una institución de desarrollo que utiliza instrumentos financieros para catalizar inversiones privadas en el exterior. Su mandato integra la sostenibilidad financiera de las iniciativas con el impacto en el desarrollo de los países, con foco en sectores considerados estratégicos como minerales críticos, energía, telecomunicaciones, salud, agricultura y servicios financieros.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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