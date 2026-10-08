Canciller reafirma soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes y evita confirmar nota de protesta contra embajador de EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, reafirmó que Chile defenderá su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y que su integridad territorial “no es transaccional”, ante las consultas nuevamente por los dichos del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd.

La controversia se originó luego de que el diplomático señalara que “si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes (...) entonces también tendrán que trabajar con nosotros. en los temas que son importantes para nosotros”.

El canciller declaró que "lo importante aquí respecto de este tema es volver a insistir en lo que hemos repetido muchas veces. El estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Eso es lo importante y eso es lo que nosotros hemos repetido una y otra vez".

Sobre lo mismo puso énfasis en que "la integridad territorial no es transaccional, así que aquí lo que tenemos que tener presente, es que Chile siempre va a defender su soberanía".

“El resto de los temas tendremos que verlo a su debido momento, pero lo que yo quiero volver a repetir es lo que dije ayer, que son más de 200 años de independencia y estamos preparados para defender nuestra soberanía, y eso es lo que vamos a hacer", aseguró.

Consultado sobre una supuesta nota de protesta contra el embajador Judd, respondió que "yo creo que en este tema lo importante del planteamiento de la Cancillería en términos de que nosotros estamos aquí para defender nuestra soberanía bajo todo punto de vista y bajo toda circunstancia. Eso es lo que quiero repetir una y otra vez".

"Creo que es importante que cada vez que se presente alguna inquietud respecto a este tema, que la Cancillería salga al paso como lo hemos hecho hasta ahora", finalizó.

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