Canciller Pérez Mackenna se reúne con Marco Rubio y destaca vínculo con EE.UU.: "Es nuestro principal socio estratégico"

El canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió este lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro que destacó las sólidas relaciones entre ambos países.

El ministro de Relaciones Exteriores hizo llegar a su par norteamericano los saludos del presidente José Antonio Kast y recalcó la alianza estratégica que une a Chile con Estados Unidos.

“Fue una conversación muy fructífera, donde se enfatizó la alianza estratégica que existe entre ambos países. Compartimos principios y valores como la democracia y libertad, que nos unen y que proyectan un futuro de amistad y progreso conjunto”, dijo el secretario de Estado chileno una vez concluida la reunión.

En el encuentro en el Departamento de Estado en Washington DC, las autoridades dialogaron sobre las amenazas a la seguridad en Latinoamérica y la cooperación en esta materia.

Además, se enfatizó la importancia para el Ministerio de Relaciones Exteriores de ayudar a impulsar el crecimiento económico. Para ello, el canciller detalló el programa «Choose Chile», para atraer inversiones al país y generar empleo.

A ese respecto, informó que se conversó la posibilidad que más empresas estadounidenses vengan a invertir a Chile para reforzar los lazos comerciales y empresariales.

Actualmente, Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Chile, con un intercambio total de US$34.332 millones y el segundo mayor inversionista en el país, con un stock de US$29.455 millones.

En ese mismo ámbito, se abordó la relevancia de los minerales críticos para la economía global y la colaboración entre ambos países en esta materia.

“Chile quiere ser parte de esta nueva arquitectura estratégica y es por ello que estamos recorriendo el mundo para atraer inversión, empresas y talento. Chile está preparado para contribuir a cadenas de suministro seguras y resilientes”, afirmó el canciller.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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