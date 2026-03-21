Canciller Pérez Mackenna llamó a Celac al trabajo conjunto contra el narco y la migración

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, participó en la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Bogotá. En su intervención, destacó que muchas familias en América Latina se ven enfrentadas a la expansión del crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular, además de estar inmersos en un contexto económico de bajo crecimiento, alta informalidad y una profunda vulneración social.

Ante ello, planteó que estos problemas no pueden ser resueltos mediante la acción individual de cada gobierno, sino con un trabajo en conjunto. “Se requiere colaboración, intercambio de información, trabajo conjunto y una voluntad política compartida y la Celac tiene la oportunidad de ser un espacio que promueva esta perspectiva. Para eso, debemos repensar las prioridades y orientar sus planes de acción y declaraciones hacia objetivos claros, medibles y alcanzables”, enfatizó.

“Expresamos nuestro especial interés en el fortalecimiento de medidas de control fronterizo, la incorporación de tecnologías en los pasos habilitados y la cooperación para establecer mecanismos efectivos de reconducción de migrantes en situación irregular”, aseguró el canciller.

Junto con ello, recalcó el sentido de urgencia de estas medidas. “Evitemos que nuestras agendas se diluyan en discusiones retóricas o ideologizadas. Avancemos, en cambio, hacia mecanismos de cooperación práctica, con impacto real en la vida de las familias latinoamericanas”.

Agregó que América Latina tiene grandes oportunidades para avanzar desde economías centradas en materias primas hacia modelos basados en conocimiento, innovación y capital humano y, de esta manera, profundizar en la integración económica y atraer inversiones que fortalezcan las capacidades productivas.

Además, hizo un llamado “a activar con determinación todos los mecanismos jurídicos y políticos que garanticen la vigencia plena del Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia. Solo sobre la base de la legalidad podremos sostener el orden, la seguridad y el crecimiento de nuestros países”.

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