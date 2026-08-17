Canciller Pérez Mackenna inicia gira por China, Vietnam y Japón con foco en inversiones, comercio y nuevas áreas de cooperación

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, iniciará este martes una gira de alto valor estratégico por China, Vietnam y Japón, para continuar afianzando las relaciones y abrir oportunidades que atraigan inversiones y generen trabajo en Chile.

La agenda considera reuniones de alto nivel político y económico con socios relevantes de Chile en el Asia Pacífico.

Al respecto, el canciller destacó que "estamos iniciando una gira muy importante para las relaciones exteriores de nuestro país, por China, Vietnam y Japón. Chile ve en estos países socios estratégicos que pueden jugar un rol fundamental en nuestro esfuerzo por retomar el dinamismo económico. Vamos con una agenda que busca generar nuevas oportunidades para impulsar las inversiones, ampliar aún más nuestra canasta exportadora, abrirnos a nuevos mercados muy atractivos y encontrar nuevas áreas de cooperación para desarrollar, entre otras cosas, la formación de capital humano”.

En China, el principal socio comercial de Chile, la autoridad visitará Beijing y Shanghái, y sostendrá reuniones con altas autoridades de dicho país para buscar nuevas áreas de cooperación, intercambio y entregar mayor valor agregado a la relación bilateral con el fin de ampliar la canasta exportadora de Chile, por ejemplo, hacia los servicios.

Este viaje se da como antesala de la visita del Presidente José Antonio Kast a China en noviembre próximo, en el marco de la Cumbre de Líderes de APEC.

El ministro Pérez Mackenna se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, con quien revisará materias bilaterales y globales de mutuo interés. También se juntará con el viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, He Lifeng, quien es estrecho colaborador del Presidente Xi Jinping y principal responsable de los acuerdos y avances comerciales más recientes de la nación asiática.

A ello se une un encuentro con el ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun, quien lidera a nivel nacional la materia en la que ambos países están buscando profundizar la colaboración, y con Zhou Haibing, viceministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, entidad que define las políticas económicas de la administración y los caminos que toma el programa global de inversión y cooperación económica de La Franja y La Ruta.

El ministro también sostendrá encuentros con empresarios, a quienes presentará el programa Choose Chile, que busca atraer inversiones y abrir mercados.

China es el principal socio comercial de Chile, con un intercambio que alcanzó los US$ 67.105 millones en 2025.

VIETNAM

En Vietnam, el canciller visitará Hanoi y se reunirá con autoridades de gobierno.

Entre quienes recibirán al ministro Pérez Mackenna, están el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Lê Hoài Trung, y el viceprimer ministro permanente del Gobierno de Vietnam, Pham Gia Tuc.

Vietnam es una de las economías más dinámicas de la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), y el objetivo es diversificar la relación hacia áreas con mucho potencial, como energías renovables, minería, agricultura, ciencia y tecnología, innovación y educación, entre otras.

En 2025, el comercio bilateral con Vietnam superó los US$ 2.100 millones y creció 39% solo en un año. El país es uno de los principales destinos de los productos chilenos en Asean, lo que lo convierte en un socio estratégico en la región.

JAPÓN

En Tokio, capital de Japón, el canciller sostendrá encuentros con los ministros de Relaciones Exteriores, Toshimitsu Motegi, y de Economía y Comercio, Yamada Kenji, así como con el gobernador del Banco Japonés para la Cooperación Internacional, Kazuhiko Amakawa, y representantes empresariales.

La relación bilateral con el segundo socio comercial de Chile en Asia (con un intercambio de US$ 11.062 millones) tiene carácter de Asociación Estratégica desde 2018, lo que ha permitido fortalecer y proyectar activamente todos los ámbitos de trabajo conjunto, siendo uno de los pilares el intercambio de conocimientos en materia de desastres naturales y resiliencia.

Cuando ambos países se aprontan para celebrar los 130 años de relaciones diplomáticas en 2027, el propósito es convertir este hito en un punto de partida para transformar esta relación basada en el intercambio de materias primas en una asociación de cadenas de valor estratégicas, que incluyan tecnología, minerales críticos y transición energética.

PURANOTICIA