Canciller Pérez Mackenna aborda con Japón nuevas oportunidades comerciales e inversiones en Chile

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este miércoles con el ministro de Estado de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yamada Kenji, para abordar la extensa relación comercial entre ambos países y analizar nuevas oportunidades para ampliar el ingreso de productos chilenos al mercado japonés y atraer inversiones desde el país asiático.

Japón es actualmente el cuarto socio comercial de Chile a nivel mundial. Durante el primer semestre de 2026, el intercambio comercial entre ambos países creció un 11%, alcanzando más de US$6.000 millones.

La relación económica bilateral se sustenta en el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica vigente desde 2007 y en la participación conjunta en iniciativas internacionales orientadas a promover el libre comercio, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

“Chile y Japón tienen una larga amistad de casi 130 años. Nuestras economías son complementarias y vemos un potencial enorme para diversificar aún más nuestro comercio bilateral”, dijo el ministro Pérez Mackenna.

El canciller destacó que Japón es un importante exportador de automóviles, semiconductores y tecnología, mientras que Chile concentra sus envíos hacia ese mercado principalmente en productos como cobre, molibdeno, salmón y carne porcina, entre otros.

“Queremos identificar nuevas oportunidades para fortalecer nuestros lazos comerciales”, agregó el canciller.

JAPÓN COMO INVERSOR ESTRATÉGICO

Durante la reunión, Pérez Mackenna también destacó el papel de Japón como inversor estratégico para Chile, poniendo especial énfasis en áreas con potencial de crecimiento, como el desarrollo de minerales críticos, energías renovables, hidrógeno verde, agronegocios y tecnología avanzada.

En este contexto, el ministro resaltó las ventajas de Chile como un país estable, con reglas claras y un positivo ambiente de negocios, particularmente tras la aprobación de la Ley de Reconstrucción, que contempla menores impuestos, invariabilidad tributaria para grandes proyectos y una agilización de los procesos de permisos.

“Japón tiene una importante presencia en Chile que no sólo genera empleos y oportunidades para nuestra gente, sino que también promueve las transferencias de tecnología, innovación y promueve el desarrollo local. Tenemos un interés estratégico en atraer más inversiones japonesas a nuestro país”, señaló Pérez Mackenna.

“La larga y amistosa relación entre Chile y Japón, junto con la presencia de más de 140 compañías japonesas en el país, crean las bases para que avancemos a una nueva fase de cooperación económica”, dijo.

MINERALES CRÍTICOS

Los secretarios de Estado también abordaron la relevancia de Chile como proveedor de minerales críticos y el interés del país en avanzar hacia un mayor procesamiento, transformación e industrialización de estos recursos.

Asimismo, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de impulsar una agenda común en materia de transición energética, descarbonización y desarrollo de energías limpias, ámbitos en los que Chile ha adquirido un papel destacado dentro de Latinoamérica.

En esta materia, uno de los principales focos de conversación fue el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, sector en el que Chile cuenta con diversos proyectos actualmente en marcha y que representa una de las áreas con mayor potencial para profundizar la cooperación económica y tecnológica con Japón.

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