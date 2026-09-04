Canciller Pérez Mackenna destaca reconocimiento de Milei a la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó la reunión que sostuvieron el Presidente José Antonio Kast y su par argentino, Javier Milei, instancia en la que destacó el reconocimiento de Argentina a la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes.

En conversación con Tele13 Radio, el canciller calificó el encuentro como positivo y relevó uno de los principales puntos abordados por ambos mandatarios.

“Fue una reunión muy positiva, se abordaron muchos temas y probablemente lo que más destaca es esto de la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, que fue reconocida por el presidente Milei en esa reunión".

"Fue muy positivo, en línea con lo que vimos la semana anterior, donde después de esta declaración desafortunada de un almirante de la Armada, se aclaró todo esto en 24 horas, y la verdad que, en esa misma línea, esto fue ratificado por la propia Cancillería argentina, respondiendo a una nota de protesta que hicimos y la verdad que en la reunión así fue y quedó plasmado en la declaración oficial conjunta que hicimos ayer (jueves)", añadió.

En ese contexto, Pérez Mackenna también se refirió al Decreto 457, promulgado en 2021 durante el gobierno del entonces presidente argentino Alberto Fernández, que incluye una referencia a un “control compartido”.

Sobre este punto, el canciller explicó que la normativa no está exclusivamente relacionada con el Estrecho de Magallanes, sino que aborda materias más amplias vinculadas a la defensa argentina.

En cuanto al Decreto 457, promulgado en 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández sobre un "control compartido", Pérez Mackenna afirmó que "no es un decreto que se refiera única y exclusivamente al tema del estrecho, es un decreto mucho más amplio que tiene que ver con temas de defensa argentina, entonces ahí en una parte del decreto aparece esta frase".

El canciller recordó que Chile ya había manifestado su disconformidad con dicha referencia desde 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera, y señaló que ahora se espera que Argentina modifique el texto.

"Esto fue notado el año 2021, durante el período en que era Presidente de Chile Sebastián Piñera. Desde entonces que estaba este error, Chile lo representó y lo que estamos esperando es que un nuevo decreto lo cambie", indicó.

En esa línea, Pérez Mackenna afirmó que Argentina estaría dispuesta a realizar la modificación, asegurando que la soberanía chilena sobre el Estrecho también quedó respaldada por los tratados suscritos entre ambos países.

En ese sentido, explicó que "efectivamente van a hacerlo, no hay ningún problema en hacerlo, por lo demás está reconocido y está también en la declaración lo que dice el Tratado de 1881 y 1984, donde está claramente dicho que en la totalidad del Estrecho de Magallanes, la soberanía es chilena”.

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