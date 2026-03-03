Providencia activa su Plan Marzo 2026 para enfrentar el regreso masivo a clases y al trabajo

Con el regreso masivo a clases y al trabajo, Providencia vuelve a recibir a más de dos millones de personas cada día, lo que implica un aumento significativo del flujo vehicular y peatonal en la comuna. Frente a este escenario, el municipio activó su Plan Marzo 2026 con medidas coordinadas de Seguridad, Fiscalización, Tránsito y Educación.

“El objetivo es enfrentar marzo de la mejor forma posible y de la manera más segura aquí en la comuna de Providencia”, señaló el alcalde Jaime Bellolio, quien encabezó una fiscalización preventiva de vehículos en el marco del plan.

INGRESO DIFERIDO Y REFUERZO EN SEGURIDAD

En materia educacional, se implementó ingreso diferido en los liceos municipales exclusivamente durante el miércoles 4 de marzo, con el objetivo de evitar congestión en horarios punta y facilitar un acceso más ordenado a los establecimientos.

La medida se complementa con la campaña “Un beso y chao”, que promueve descensos rápidos y seguros en el exterior de los colegios.

“Sabemos que en la mañana se genera mucho taco porque muchos papás y mamás quieren dejar a sus hijos. Por eso hemos promovido la idea de ‘un beso y chao’, para que el proceso sea expedito y no se genere un entorpecimiento de otros apoderados”, explicó el Jefe Comunal.

El despliegue contempla, además, el refuerzo de patrullajes preventivos en los alrededores de los establecimientos educacionales, monitoreo en tiempo real a través de cámaras y drones, y controles de tránsito en puntos críticos de la comuna.

“No se arriesguen a multas. En Providencia hacemos estos controles de manera permanente por la seguridad de todos quienes transitan por la comuna”, enfatizó el alcalde.

PERMISO DE CIRCULACIÓN

En paralelo, el municipio reforzó el proceso de pago del Permiso de Circulación con la habilitación de 11 puntos de atención presencial, distribuidos en plazas, sectores comerciales y estaciones de Metro, que funcionarán de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 horas, extendiendo su horario hasta las 20:00 horas los días 30 y 31 de marzo.

“Sáquenlo ahora y no esperen los últimos días, porque así como hay taco en los primeros días de marzo, también lo hay al final cuando todos van a sacar el Permiso de Circulación”, señaló Bellolio.

El trámite también se puede realizar a través de Providencia.cl en pocos minutos, tanto por vecinos como por personas de otras comunas que deseen pagar en Providencia.

En la actividad participaron la directora de Fiscalización, Marcela Ortíz; el director de Seguridad, Francisco Díaz Valdés; el director de Tránsito, Luis Alberto Barrientos; la encargada de Permisos de Circulación, Yasna Valdebenito; la directora de Educación, Makarenna Bustiman; y el mayor Cristian Lobovsky Romero, comisario de la 19ª Comisaría de Providencia, reforzando el trabajo coordinado entre el municipio y Carabineros para enfrentar el inicio de marzo.

PURANOTICIA