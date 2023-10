Canciller afirma que no hay información sobre chilena desaparecida en Israel y que nombres de secuestrados "no están confirmados"

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió a la situación de los chilenos que se encuentran en Israel en medio de la zona de conflicto.

En conversación con radio Pauta, el canciller confirmó que dos vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea (FACh) finalizaron la ruta desde Tel Aviv hasta Atenas, trasladando cerca de 130 chilenos.

“En este momento está volando un tercer vuelo, el cual ya salió desde Tel Aviv, para continuar con esta operación humanitaria”, comentó.

En cuanto al paradero de la chilena Loren Garcovich, quien se encuentra desaparecida tras el ataque de Hamás, el secretario de Estado indicó que "no tenemos más información. Obviamente es una situación extremadamente delicada, no estamos informados respecto del avance de posibles conversaciones que se puedan realizar entre quienes son responsables del secuestro y alguna otra entidad. No lo sabemos, eso es muy normal en estas situaciones".

"Cualquier conversación que pueda haber, se mantiene en reserva. No es que nosotros estemos realizando una conversación directamente, pero suponemos que hay conversaciones que están en curso a través de terceros", añadió.

En ese sentido, comentó que "los nombres tampoco están confirmados. Los nombres de las personas que están secuestradas no están confirmadas, los números varían y ahí hay una situación de incertidumbre que es bastante generalizada".

Asimismo, el ministro abordó el ataque de Hamás y aseguró que “nosotros hemos declarado esta acción como lo que es: terrorismo puro y duro. Otra cosa es entrar a calificar grupos, nosotros nos atenemos a la calificación de grupos terroristas que está determinada por Naciones Unidas”.

Respecto a la visión del Gobierno sobre el actuar de Israel, van Klaveren señaló que “cualquier acción que esté dirigida contra la población civil es contraria al derecho internacional humanitario y por eso la lamentamos y precisamente por eso hicimos la declaración que es conocida”.

“En todos los conflictos armados siempre se debe preservar la vida de los civiles y, cuando se actúa en legítima defensa, se debe hacer todo lo posible por utilizar la fuerza de manera proporcional”, agregó.

Por último, la autoridad recalcó que “Chile reconoce al Estado Palestino, apoya la concreción de esta aspiración que ha existido y reconoce la existencia del Estado de Israel”.

