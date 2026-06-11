Campus de la U. de Santiago en Estación Central fue evacuado por aviso de elementos explosivos

El campus de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), ubicado en la comuna de Estación Central, fue evacuado luego de que recibiera una amenaza anónima y masiva de artefactos explosivos.

La casa de estudios solicitó abandonar el recinto luego de haber recibido un mail cuyo asunto se titulaba como: “Mataremos a todos en la USACH”.

El mail añadía que “somos de una organización afiliada a la Orden de los Nueve Ángulos y pusimos explosivos dentro de varias sedes del campus de la USACH”.

La rectoría activó los protocolos de seguridad interna y suspendió todas las actividades académicas y administrativas presenciales.

El personal de seguridad institucional dirigió la salida de miles de personas hacia el exterior.

"Como medida de resguardo y con el propósito de proteger la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad universitaria, se solicita evacuar el campus de manera inmediata, ordenada y tranquila, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal de seguridad institucional y de los equipos dispuestos para este procedimiento", explicó la universidad.

Efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros ingresaron al lugar para iniciar el rastreo de posibles paquetes sospechosos.

(Imagen: Wikipedia / Ahmedd)

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