Campaña SOAP Bomberos supera los $20 millones en aportes durante febrero

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) no solo es un requisito legal para circular en Chile, sino que también se ha transformado en una herramienta concreta de apoyo financiero para Bomberos de Chile, una de las instituciones con mayor valoración ciudadana.

Este vínculo cobra especial relevancia durante el período de contratación del seguro, cuando miles de conductores pueden canalizar un aporte directo a más de 1.200 compañías de Bomberos en todo el país, en un contexto marcado por el aumento de costos operativos, mantención de carros bomba y renovación de equipamiento.

Según explicó Sebastián Ozimica, fundador de SOAP Bomberos, la iniciativa se ha consolidado como un modelo virtuoso. “Es una alternativa más económica que otros seguros y permite al conductor elegir directamente a qué compañía destinar su aporte”, señaló, destacando además el beneficio para unidades rurales y zonas aisladas.

A partir del 7 de febrero de 2026, el SOAP incorporó importantes mejoras en sus coberturas, con un aumento de las indemnizaciones por fallecimiento e incapacidad total de 300 a 600 UF, además de mayores respaldos para gastos médicos derivados de accidentes de tránsito, lo que refuerza aún más su valor social.

Las cifras preliminares de la campaña 2026 reflejan este impacto: más de 8.000 aportes registrados y una recaudación superior a los $20 millones solo en febrero, mientras que en sus siete ediciones anteriores la iniciativa ha logrado superar los $1.500 millones, fortaleciendo la capacidad operativa de los voluntarios.

PURANOTICIA