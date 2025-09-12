Campaña masiva: Gobierno enviará 25 millones de SMS para prevenir muertes en Fiestas Patrias

En un esfuerzo por reducir los accidentes de tránsito y las muertes durante las Fiestas Patrias, el Gobierno lanzó la campaña “Unidos por un 18 seguro”. La iniciativa, que se considera histórica por su alcance, contempla el envío de 25 millones de mensajes de texto (SMS) a teléfonos celulares en todo el país. La medida busca evitar que se repita la tragedia de 2024, cuando 70 personas fallecieron en siniestros viales.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explicó que esta estrategia es una innovación en la prevención, pues, a diferencia de las alertas de emergencia SAE, los mensajes serán simples y no intrusivos.

La meta es que los mensajes no molesten a los usuarios, pero que sirvan para gatillar una conversación sobre seguridad vial al interior de las familias.

Los SMS serán enviados en tres tandas en los días de mayor flujo vehicular: hoy viernes, el miércoles 17 y el viernes 19 de septiembre. "Lo que nos interesa es perturbar lo menos posible a las familias, pero, al mismo tiempo, generar este mensaje y esta discusión", sostuvo el ministro, quien enfatizó que el objetivo es que, al término del fin de semana largo, todos puedan regresar a casa a salvo y "no tengamos que lamentar, como el año pasado, 70 personas fallecidas en nuestro país”.

