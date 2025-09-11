Campaña de Invierno: Virus respiratorio sincicial continúa a la baja con un 20,9% de los casos detectados

En la Semana Epidemiológica 36 la positividad de las muestras alcanzó un 50,1%, una cifra superior a la registrada en la semana previa (48,2%).

Así se informó durante la entrega de un nuevo informe de virus respiratorios, a cargo de Jorge Pacheco, jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Deis, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña Invierno del Ministerio de Salud.

El virus predominante es el rinovirus, representando el 27,5% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior (29,7%).

En tanto, el Virus Respiratorio Sincicial es el segundo más detectado, representando el 20,9% del total, inferior a lo informado la semana anterior (28,7%). Por su parte. El metapneumovirus se ubica en tercer lugar, con un 16,5% de los casos, superior a la semana previa (12,4%).

También se detectaron otros virus en menor proporción: Parainfluenza (13,0%), influenza A (8,7%), adenovirus (5,8%), OVR (3,5%), influenza B (2,4%) y SARS CoV-2 (1,7%).

Dado este escenario, Jorge Pacheco, reiteró la importancia de estar atentos a los signos y síntomas asociados a enfermedades respiratorias, además de acudir a los centros de salud en caso de requerirlo.

“Si presentan síntomas frente a problemas de salud, la idea es que puedan preferir los establecimientos de atención primaria antes que las urgencias hospitalarias para garantizar el buen uso de la red. Ahí tienen una serie de dispositivos que pueden ayudar como, por ejemplo, los Centros de Salud Familiar, los SAPU o los SAR. Y también, saber que en caso de duda se puede llamar a Salud Responde al 600 360 77 77”, detalló Pacheco.

PURANOTICIA