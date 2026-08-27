Campaña de Invierno 2026: Hospitalizaciones pediátricas por causa respiratoria alcanzaron el peak de la temporada

El Ministerio de Salud informó que entre el 16 y el 22 de agosto, las hospitalizaciones pediátricas por causa respiratoria alcanzaron el peak de la temporada.

En el último reporte de la Campaña Invierno 2026, el Minsal detalló que en esta semana, la positividad de las muestras alcanzó un 56,1% superior a la registrada en la semana previa (54,3%), siendo el periodo con la mayor circulación de virus respiratorios de la temporada.

De acuerdo con el informe, el virus predominante es el rinovirus, con el 32,3% de los casos detectados. En tanto, el virus respiratorio sincicial fue el segundo más detectado, con el 26,6% de los casos detectados, comportamiento levemente inferior a la semana anterior (27,4%).

La Influenza B se ubicó en el tercer lugar con un 14,3% del total de casos detectados, similar a lo registrado la semana anterior (14,4%).

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, afirmó que, no solo se trata de la semana con mayor circulación viral, sino que también, la que concentra el peak de hospitalizaciones pediátricas por causa respiratoria.

“Por eso, la necesidad de enfatizar el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, pero, sobre todo, a vacunarse, porque todavía estamos en temporada de alta circulación de virus respiratorios", recalcó.

La subsecretaria señaló que "en el reporte de la semana pasada señalamos que 7 de cada 10 fallecidos por Influenza no estaba vacunado y aquí quisiera destacar que el principal factor de riesgo que encontramos fue la edad, específicamente ser mayor de 60 años".

En tanto, la cobertura de vacunación de influenza es de 79,1%, con 8.297.649 dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (65%), embarazadas (77,1%) y personas de 60 años y más (62,7%) muestran un menor avance.

Además, la cobertura de inmunización contra el VRS es de 97,6% con 131.383 dosis administradas. En detalle, los recién nacidos presentan un 98,6%, mientras que los lactantes, un 96,4%.

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