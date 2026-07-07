Camioneros plantean que aún hay margen para seguir bajando el precio del diésel

Tras el anuncio de la rebaja de los combustibles para esta semana, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) afirmó que queda espacio para retornar a los precios anteriores al alza de marzo y abril de 2026.

En un comunicado, la CNDC señaló que “de concretarse la baja de precios del diésel en unos $150 por litro, indicada por Hacienda, aún quedará espacio para que se recupere a los valores previos a la megaalza de marzo y posterior de abril, de $620 sumadas ambas”.

“En efecto, los precios promedio del petróleo en Santiago quedarían el jueves 9 cercanos a $1.100 /lt, en tanto que al día antes de la crisis de marzo fluctuaban en torno a los $900. Eso implica que los usuarios seguirán pagando un combustible unos $200 más caro”, indicó la confederación.

“En el caso del transporte de carga el impacto ha significado un mayor costo de petróleo de 60%, por lo cual la reducción de las últimas semanas estaría reduciendo ese margen a alrededor de 20%. Lo anterior significa que sigue siendo de alta importancia que se cumpla la promesa oficial de retornar a los valores previos a la crisis, más aún si hoy el precio del crudo es en promedio de 70 dólares el barril”, remarcó el gremio camionero.

PURANOTICIA