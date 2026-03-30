Camioneros descartaron una paralización ante alza de combustibles tras reunión con el Gobierno en La Moneda

Luego de una jornada de conversaciones en el Palacio de La Moneda, los gremios del transporte de carga confirmaron que no realizarán una paralización de actividades a pesar de las alzas sostenidas en el precio de los combustibles.

La decisión se tomó este lunes tras un encuentro con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, donde se abordaron las principales inquietudes del sector.

La prioridad para los transportistas radica en el Índice de Costos del Transporte (ICT), una métrica que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entrega mensualmente, tres días hábiles después del 15 de cada mes. Según los dirigentes, este indicador es clave para ajustar las tarifas frente a la realidad económica actual.

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), detalló los puntos centrales del acercamiento: “El acuerdo dice relación con pedir al Gobierno primero, que se actualice el ICT, índice de costo al transporte, y que se ponga en práctica un canal de denuncia para aquellos generadores de carga (las empresas que contratan el servicio de transporte) por fiados, que no quieren entender que deben trasladar a tarifa los valores, los nuevos valores del petróleo”.

En cuanto al posible impacto en el costo de la vida, Pérez descartó que el ajuste en los fletes deba traducirse en alzas desmedidas en los alimentos. El dirigente explicó que “los camioneros de Chile vamos a exigir que se cancele una tarifa de acuerdo con los nuevos costos, pero eso no influye nunca en que las papas van a subir un 50%. El kilo de papa podría subir, si es que un camión transporta mil kilómetros, unos $40, y eso no es el 50%”.

Respecto a la posibilidad de interrumpir el tránsito en las rutas, el presidente de la CNTC fue enfático en rechazar medidas de fuerza extremas. “Este problema no se resuelve con algunos cantos de sirena por ahí que dicen que hay que parar, que yo no sé qué vamos a lograr, qué solución podríamos tener si detenemos el abastecimiento a la nación”, manifestó el líder gremial, priorizando la continuidad de la cadena logística.

Durante la jornada, los representantes también destacaron un encuentro con el Mandatario en el Palacio de Gobierno. “Nos visitó el Presidente de la República porque encontró que era necesario enviar un mensaje a todos los camioneros de Chile y están absolutamente de acuerdo en que, si el petróleo baja, inmediatamente va a bajar el petróleo en Chile”, sostuvo Pérez.

Por último, Raúl Clavero de Chile Transporte, valoró la instancia de diálogo subrayando el rol estratégico de la industria. “tuvimos el honor de que nos visitara el Presidente (José Antonio Kast), dándole la importancia que merece nuestro gremio, la industria, que es la primera parte de la cadena logística”, concluyó el representante.

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