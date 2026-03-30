Camioneros definen pasos a seguir tras incremento en el precio de los combustibles

Para las 10:00 horas de este lunes está programada una reunión clave entre las principales organizaciones del transporte de carga terrestre en Santiago.

El objetivo de la cita es determinar los pasos a seguir tras los recientes incrementos en los combustibles, afectando especialmente al petróleo diésel.

El encuentro tendrá lugar en la sede institucional de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), situada en calle Almirante Barroso. A la convocatoria asistirán representantes de ChileTransporte, la Confederación del Transporte de Carga (CNTC) y los transportistas internacionales agrupados en Agetich.

Juan Araya, timonel de la CNDC, ya había adelantado la urgencia de este encuentro el pasado viernes tras una reunión en La Moneda. “vamos a discutir el lunes, en la Casa de la Confederación del Almirante Barroso, qué medidas vamos a tomar, porque el tema de la subida del petróleo fue un golpe bajo, nos dejó descolocados”, sostuvo el dirigente gremial.

La inquietud del sector radica en el efecto dominó que el costo de la energía genera en la economía. Según explicó Araya, “están muy preocupados por la situación del alza del petróleo y lo que implica para toda la cadena productiva. El lunes nos reuniremos como gremio y tomaremos una decisión”. En esa línea, recordó que el rubro es el motor logístico de la nación: “Nosotros ponemos el 95% de la carga en el país. Por lo tanto, todo lo que está aquí lo trajo un camión”.

Respecto a las soluciones, el gremio planteó al Ejecutivo la necesidad de un subsidio focalizado para los pequeños transportistas, específicamente para quienes operan bajo el régimen de renta presunta y perciben ingresos anuales de hasta 2.400 UF. “Lo que pedimos realmente es un subsidio pequeño (…) para poder respirar un poquito”, enfatizó Araya.

Finalmente, tras el diálogo con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, los dirigentes valoraron la disposición del Gobierno. El secretario de Estado se comprometió a trasladar estas inquietudes al Ministerio de Hacienda para evaluar la viabilidad de las peticiones del sector camionero.

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