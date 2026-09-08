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Camión de alto tonelaje se incendió en la ruta 68 en el sector Los Panguiles de Curacaví

Camión de alto tonelaje se incendió en la ruta 68 en el sector Los Panguiles de Curacaví

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La emergencia se registró la noche de este martes a la altura del kilómetro 25.200, en dirección a Santiago y provocó alta congestión vehicular.

Camión de alto tonelaje se incendió en la ruta 68 en el sector Los Panguiles de Curacaví
Martes 8 de septiembre de 2026 21:37
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Un camión de alto tonelaje se incendió en la ruta 68, en la comuna de Curacaví, en la región Metropolitana.

La emergencia se produjo la noche de este martes en el sector Los Panguiles, a la altura de kilómetro 25.200, en dirección a Santiago.

TransporteInforma Región Metropolitana dio a conocer sobre un "corte total en la ruta 68 hacia Santiago, sector Los Panguiles, debido incendio de camión de alto tonelaje. Todo el flujo es desviado hacia la Cuesta Barriga en Curacaví".

Cabe señalar que debido a esta situación se registra alta congestión vehicular por el desvío de tránsito.

(Imagen: @Lexmore88)

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