Camión de alto tonelaje se incendió en la ruta 68 en el sector Los Panguiles de Curacaví

Un camión de alto tonelaje se incendió en la ruta 68, en la comuna de Curacaví, en la región Metropolitana.

La emergencia se produjo la noche de este martes en el sector Los Panguiles, a la altura de kilómetro 25.200, en dirección a Santiago.

TransporteInforma Región Metropolitana dio a conocer sobre un "corte total en la ruta 68 hacia Santiago, sector Los Panguiles, debido incendio de camión de alto tonelaje. Todo el flujo es desviado hacia la Cuesta Barriga en Curacaví".

Cabe señalar que debido a esta situación se registra alta congestión vehicular por el desvío de tránsito.

(Imagen: @Lexmore88)

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