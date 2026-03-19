Camión con 30 toneladas de queso cae a socavón en Renca tras ceder el pavimento

Un insólito hecho se registró hoy en la mañana en la comuna de Renca, Región Metropolitana, donde un camión cargado con toneladas de queso cayó a un socavón que se abrió en plena calle.

El hecho ocurrió calle Ventisquero con José Miguel Infante, donde transitaba el vehículo de carga proveniente de Argentina.

Se trata de un camión de 30 toneladas entre carga que quedó hundido en el socavón que se abrió cuando se detuvo en la esquina.

“Me detuve para dejar pasar el tráfico y cedió el terreno”, declaró el sorprendido conductor, quien quedó a la espera de que llegue una grúa para retirar el pesado vehículo de carga.

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