Camilo Huerta será formalizado este miércoles junto a los otros imputados en el marco de la "Operación Ámsterdam"

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizará este miércoles a 38 personas —entre ellas, Camilo Huerta— en el marco de la "Operación Ámsterdan". Los imputados son acusados por delitos asociados a la Ley 20.000 y lavado de activos.

El fiscal regional, Hernán Libedinsky, dio a conocer que fueron declaradas ajustadas a derecho todas las detenciones que se habían despachado, tanto por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago como aquellas detenciones que tuvieron lugar en hipótesis de flagrancia".

El persecutor además explicó los pasos a seguir en este caso, detallando que se comunicarán los hechos que están siendo investigados y luego se solicitarán al tribunal las medidas cautelares respecto a los detenidos.

"Nosotros tenemos ya adoptadas decisiones en cuanto a medidas cautelares que se van a solicitar respecto de los imputados", precisó.

Por su parte, la fiscal adjunto, María Inés Núñez, explicó que los antecedentes de la investigación serán puestos a disposición tras la formalización. "Como es la audiencia pública; ustedes podrán saber el origen y todo cómo se desarrollaba esta organización que nosotros vamos a formalizar", precisó.

La persecutora también señaló que durante la jornada "no hubo debate sobre legalidad de la detención y ahora comienza la audiencia de formalización, debate de medidas cautelares y exposición de antecedentes".

"Lo que necesitamos es que el tribunal también encuentre fundada en cada uno de los delitos por los cuales vamos a formalizar a cada uno de los imputados y tendrá que determinar en base a esos antecedentes qué medidas cautelares que nosotros estamos solicitando va a acceder o no", añadió.

La audiencia continuará este miércoles a partir de las 09:00 horas. La Fiscalía dará a conocer los hechos por los que se imputa a los 38 detenidos y solicitará las medidas cautelares.

PURANOTICIA