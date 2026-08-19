Camilo Huerta queda con arresto domiciliario total y arraigo nacional tras formalización en el marco de la "Operación Ámsterdam"

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictó las medidas cautelares contra el chico reality en el marco de la investigación donde se acusa a un amplio grupo de personas vinculadas a un eventual tráfico de drogas y lavado de activos.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para Camilo Huerta, imputado en el marco de la "Operación Ámsterdam", por presunto tráfico de marihuana y otros delitos.
Además, el tribunal decretó la misma medida para los imputados Juan Pablo Cox, Daniel Ortega, Hanzi Besoain, Valeska Frías, Karen Atens, Vicente Rebolledo, Carla Rivera, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.
En tanto, con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional quedaron los imputados Agustín Saavedra, Cristián Villegas, Ignacio Toledo, Manuel Alambra y Alma González.
También se decretó firma quincenal y arraigo nacional para Vicente Necochea, Erick Ruhl, Tania Calderón y José Miguel Fuentealba.
De acuerdo a la investigación que encabeza la Fiscalía Regional de Aysén, los imputados formaron una organización criminal que se aprovechaba del Dispensario Nacional de cannabis medicinal para el cultivo y comercio ilícito de la droga.
Entre los delitos indagados se encuentran tráfico de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivos autorizados, asociación ilícita y lavado de activos.
Cabe señalar que las actividades ilícitas le habrían permitido a la organización obtener ganancias por cerca de 8.000 millones de pesos.
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