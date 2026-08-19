Camilo Huerta queda con arresto domiciliario total y arraigo nacional tras formalización en el marco de la "Operación Ámsterdam"

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para Camilo Huerta, imputado en el marco de la "Operación Ámsterdam", por presunto tráfico de marihuana y otros delitos.

Además, el tribunal decretó la misma medida para los imputados Juan Pablo Cox, Daniel Ortega, Hanzi Besoain, Valeska Frías, Karen Atens, Vicente Rebolledo, Carla Rivera, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.

En tanto, con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional quedaron los imputados Agustín Saavedra, Cristián Villegas, Ignacio Toledo, Manuel Alambra y Alma González.

También se decretó firma quincenal y arraigo nacional para Vicente Necochea, Erick Ruhl, Tania Calderón y José Miguel Fuentealba.

De acuerdo a la investigación que encabeza la Fiscalía Regional de Aysén, los imputados formaron una organización criminal que se aprovechaba del Dispensario Nacional de cannabis medicinal para el cultivo y comercio ilícito de la droga.

Entre los delitos indagados se encuentran tráfico de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivos autorizados, asociación ilícita y lavado de activos.

Cabe señalar que las actividades ilícitas le habrían permitido a la organización obtener ganancias por cerca de 8.000 millones de pesos.

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