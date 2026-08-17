Camilo Huerta fue detenido a su llegada a Chile: "Soy inocente, esto es un montaje"

El chico reality Camilo Huerta fue detenido por el OS7 de Carabineros durante la mañana de este lunes en el aeropuerto internacional de Santiago, en el marco de la "Operación Ámsterdam" por cultivo de marihuana supuestamente medicinal.

"Soy inocente, esto es un montaje", alcanzó a declarar Huerta en medio del operativo policial que lo subió a un carro de Carabineros. La ex figura de televisión está imputada por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. La semana pasada fue emitida una orden de detención en su contra y regresó al país para enfrentar los cargos.

Huerta fue capturado a su llegada desde Miami y de inmediato fue trasladado al cuartel del OS7 para esperar la formalización de este caso que ya lleva cerca de 80 detenidos y que está a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén.

La organización habría utilizado negocios establecidos formalmente para presuntamente encubrir distintas actividades ilícitas. Entre los delitos investigados se encuentran el de tráfico de drogas, el cultivo de cannabis, el desvío de cultivos autorizados, la asociación ilícita y el lavado de activos.

Entre las acciones realizadas se incluyó un allanamiento al Dispensario Nacional Medcorp, ubicado en calle Emilio Vaisse, en el barrio Italia de Providencia.

PURANOTICIA