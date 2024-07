Camilo Escalona propone a ministro Marcel como candidato presidencial aunque reconoce que "no he tenido acogida"

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, se refirió a las próximas candidaturas y los allanamientos en Villa Francia que dejaron detenidos y armamento incautado.

En entrevista con radio Pauta, el dirigente socialista fue enfático al señalar que “yo he dicho que tenemos que conversar sobre un programa de gobierno para que la figura que nos represente tenga una base que nos una. Una base común que nos agrupe efectivamente como conjunto”.

Respecto a nombres, Escalona sostuvo que “yo no me voy a adelantar a la discusión de las personas ni otras cosas porque yo he señalado el nombre de Mario Marcel, pero no he tenido acogida. La persona que da más seguridad de conocer el Estado y de dirigirlo por los próximos 4 años es Mario Marcel”.

“Él manejó la economía desde que llegó a este gobierno el año 2022. Yo creo que ha sido una promesa y eso no se ha reconocido. Tal vez el país lo reconozca en los próximos meses y bien, Mario Marcel es la persona indicada como yo lo veo”.

PC v/s PS

El operativo de Carabineros y la fiscalía de Alta Complejidad realizado hace algunos días en distintos puntos de la capital, pero en particular en Villa Francia, generó diversas reacciones de parte del mundo político.

En este sentido, han sido más los desencuentros que el apoyo en conjunto a las detenciones e incautación de armamento por parte del PS y el PC, básicamente por diferencias de interpretación de los hechos.

“Yo entiendo que la palabra montaje ha sido revisada por los propios dirigentes del partido comunista porque naturalmente no tiene asidero. No, no hay ninguna posibilidad de que así haya ocurrido”, partió aclarando Escalona.

“Carabineros actuó por orden de la fiscalía en relación con antecedentes que tenían de armas en manos de la población y con eso se estaba respondiendo a la orientación principal de la política de seguridad del gobierno del Presidente Boric: retirar la circulación de armas de la población porque los últimos lamentables acontecimientos indican que la circulación de armas de la población son uno de los atentados más graves y severos en contra de la seguridad de ellos mismos”, agregó el secretario general del PS.

“Retirar las armas, y en ese lugar había armas y fueron retiradas, es cumplir con una de las orientaciones de la lucha contra el crimen organizado”, complementó.

Respecto a cierta molestia del PC por la forma en que el Gobierno lleva adelante la agenda de seguridad, Escalona dijo que “naturalmente que hay una diferencia de criterio entre el PS y el PC. Nosotros lo que estamos viendo es que para el mundo popular se hace una vida muy difícil de vivir debido a la proliferación de armas en manos de grupos o de bandas delictuales así que respaldamos al Gobierno en eso plenamente”.

“En eso tenemos una diferencia con el PC, ya que ellos no lo ven de la misma manera. Ponen el acento en los hechos simbólicos que significan Villa Francia y en el natalicio. Esos hechos históricos no se pueden conmemorar con armas, no se pueden hacer de esa manera yo creo que en eso nosotros tenemos una posición definitiva y diferente al PC”, cerró Camilo Escalona.

