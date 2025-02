Camilo Escalona insiste en Michelle Bachelet: “Es la alternativa que tenemos, no veo otra"

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, insistió en que la exmandataria Michelle Bachelet "es la única alternativa que tenemos" para una candidatura presidencial del oficialismo, ante la falta de otras figuras.

En entrevista con La Tercera, el dirigente del PS señaló que “es la alternativa que tenemos, no veo otra, es un deseo popular, es la raíz popular que tenemos”.

“Ella cuenta hoy una proyección en todo el país que, desafortunadamente, las otras figuras no han alcanzado. Y esa es la realidad cuando las definiciones (fines marzo) se encuentran a la vuelta de la esquina”, agregó Escalona.

En cuanto a la opción del PPD por Carolina Tohá, respondió que "no voy a opinar ni emitir juicios sobre otras candidaturas, porque no es del caso. Hay que esperar la decisión que tome la expresidenta Bachelet en las próximas semanas".

Acerca de la negativa de Bachelet a ser candidata por tercera vez, dijo que "el cuadro político hoy es muy categórico y no hay otras salidas. El escenario electoral que se ha configurado, por distintas razones, es que la alternativa que mira la ciudadanía, que quiere la gente, es la de Bachelet".

Además, expresó que "me imagino que estará evaluando el escenario que se ha creado. Porque claro, si uno mira lo que ocurría hace cuatro años atrás, había un escenario en el que se configuró la idea de que tenía que venir una alternativa nueva que reemplazara a los antiguos liderazgos políticos de la transición. Bueno, las cosas no fueron tan fáciles, no son tan simples".

"La política nunca ha sido una línea recta, al contrario, tiene muchas curvas. Entonces, naturalmente, ahora existe una revalorización del valor de la trayectoria política de las personas, de su experiencia, en el valor de la política que no se adquiere de la noche a la mañana, ni se compra en alguna parte, sino que es un largo proceso de aprendizaje", agregó.

En cuanto a las críticas del senador José Miguel Insulza, de no ser partidario de las reelecciones, Escalona respondió que "él es el menos indicado para decir eso, porque desde que lo conozco, el año ‘69, ha participado en todas las elecciones que ha podido (…). La gente, a veces, dice cosas que escapan completamente del sentido común".

PURANOTICIA