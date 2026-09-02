Camilo Escalona atraviesa un delicado momento de salud y se encuentra internado, pero fuera de riesgo vital

Este miércoles se dio a conocer que el histórico dirigente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, se encuentra en coma inducido en la Clínica Indisa.

El exlegislador enfrenta un agresivo cáncer de próstata, por lo que ha sido hospitalizado en diversas ocasiones, incluso fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hace algunos meses.

Erwin Díaz Asenjo, quien fuera exasesor del expresidente del Senado y se desempeñara en el Gobierno de Boric como jefe de gabinete de la Subsecretaría General de la Presidencia, aclaró que el exparlamentario no se encuentra en riesgo vital.

En un comunicado, agradeció en nombre de la familia, "todas las muestras de apoyo, cariño y solidaridad que hemos recibido durante estas horas por nuestro compañero y amigo Camilo Escalona Medina".

Añadió que "estas muestras de afecto y preocupación han trascendido las fronteras de nuestro Partido y sector político, reflejando el reconocimiento y la huella que él ha construido a lo largo de su extensa trayectoria política y pública".

En ese contexto manifestó que "queremos informar que su estado de salud está mejorando y no se encuentra en riesgo vital. Agradecemos sinceramente la preocupación y el interés de todas y todos ustedes, especialmente de los medios de comunicación que han estado atentos a su evolución".

Finalmente indicó que "del mismo modo, solicitamos y valoramos profundamente el respeto y la consideración hacia Camilo, su familia y sus cercanos en estas circunstancias. Cualquier nueva información respecto de su estado de salud será comunicada oportunamente".

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