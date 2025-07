Camila Vallejo regresa a La Moneda tras su postnatal: "Mi tarea ahora es seguir como vocera de Gobierno"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, regresó este miércoles a sus actividades en La Moneda tras su postnatal.

La militante del Partido Comunista comenzó su postnatal el pasado lunes 23 de diciembre, debido al nacimiento de su hijo, por lo que fue reemplazada por la ministra Aisén Etcheverry.

"Vuelvo, como me comprometí con el Presidente, estoy de vuelta con harta energía y con harta convicción", expresó Vallejo.

"Pasé 6 meses entre el prenatal y postnatal disfrutando mucho de ese derecho con mi bebé, pero también observando desde mi hogar los avances del Gobierno", agregó.

Por otro lado, aseguró que no está en sus planes unirse al comando de la candidata presidencial Jeannette Jara: "No me voy a ninguna parte. Yo en diciembre me comprometí a que iba y volvía, y estoy de vuelta. Mi tarea ahora es seguir como vocera de Gobierno".

Además, la ministra afirmó que, pese a que las elecciones presidenciales son muy importantes, "el país no puede esperar y no se pone en pausa, requiere que el Gobierno siga trabajando".

PURANOTICIA