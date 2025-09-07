Camila Vallejo emplaza a José Antonio Kast que aclare posición en pensiones y vínculos con red de bots

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, insistió en cuestionar la propuesta para modificar la reforma de pensiones presentada por José Antonio Kast a quien emplazó a aclarar si su partido tiene relación con la supuesta “red de bots” denunciada en un reportaje televisivo.

“Está la PGU, que empezó a aumentar ahora en el mes de septiembre a 250 mil pesos a las personas de 82 años más, pero también tiene otro componente que es esta pensión como nueva que se crea para pagar o reconocer los años cotizados y también compensar las expectativas de vida para las mujeres, que son beneficios adicionales que van a llegar a las cuentas de los jubilados a partir del mes de enero. Y ese componente de la pensión es el componente de la seguridad social que el candidato republicano dijo que iba a eliminar, iba a reemplazar el financiamiento de aquello, y ahí está la incertidumbre”, aseguró Vallejo en entrevista con TVN

“Si tú dices, yo voy a eliminar la seguridad social, pero voy a mantener el beneficio, y no dices cómo lo vas a mantener... Lo que nosotros hemos pedido es que se aclare cómo se va a financiar”, agregó la vocera de Gobierno.

Asimismo, Vallejo apuntó al reportaje de Chilevisión sobre eventuales ataques concertados por redes sociales a las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara, y llamó a Kast a decir si tienen relación o no con su tienda.

“Hay un reportaje de Chilevisión, que todos hemos visto, que señala que hay grupos de personas... A ver, son seguidores de republicanos, y por eso se le ha pedido al candidato Kast que diga si es que es así, y que pueda, incluso el candidato, señalar que esto no debiera ser parte de la conversación, menos en un contexto electoral”, dijo.

En el contexto de esos cuestionamientos, el Gobierno, y en específico la propia vocera, han sido emplazados desde la oposición por supuesta falta al principio de prescindencia, a lo que respondió: “Nosotros hemos sido totalmente prescindentes. Lo que pasa es que tenemos opinión política y enfrentamos cuando corresponde la desinformación en la mentira sobre la gestión de gobierno, las políticas de gobierno”.

A eso agregó que “no nos vamos a callar, obviamente. Y lo que pasa es que tenemos candidatos que solo están hablando del gobierno permanentemente, y nos toca responder cuando sobre todo son mentiras de la gestión de gobierno”.

PURANOTICIA