Camila Vallejo arremete contra reforma de seguridad: “Es una especie de régimen autoritario”

La exvocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), cuestionó la reforma constitucional en materia de seguridad pública impulsada por el Gobierno, poniendo especial énfasis en el nuevo estado de excepción de hasta 240 días que podría decretarse sin pasar por el Congreso.

Según consignó La Tercera, durante su participación en el programa Descabelladas, de UChileTV, Vallejo sostuvo que la iniciativa podría significar una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo.

La exministra aseguró que esta reforma establece "una especie de régimen autoritario para que el presidente de la República concentre más poder a costa de las libertades de los ciudadanos comunes y corrientes".

"No garantiza mayor efectividad la persecución del delito, lo único que garantiza es que pasemos a estados de excepción sumamente más duros, donde limitan las libertades de tránsito, de reunión, de asociación, incluso hasta de propiedad por la interceptación o requisamiento de bienes sin orden judicial ni nada que los justifique, a personas que no necesariamente tengan antecedentes delictuales", añadió.

En esa línea, Vallejo cuestionó que la propuesta sea presentada como una herramienta para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

"Yo creo que ahí está el gran riesgo de esta agenda, que hagan creer a la gente que con esta supuesta mano dura se va a combatir la delincuencia, que es el crimen organizado, pero que al final busca otro propósito, que es la limitación de las libertades de los ciudadanos comunes y corrientes", agregó.

La exvocera también planteó que la ciudadanía podría estar dispuesta a aceptar ciertas restricciones a sus libertades ante el aumento de la violencia y la necesidad de contar con barrios más seguros, aunque advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría la reforma.

También dijo que "uno entiende que la ciudadanía, con todos los problemas de violencia en la comisión de delitos y la necesidad de tener barrios más seguros, tenga cierta disponibilidad a perder ciertas libertades".

"Pero yo le preguntaría a la gente si en nombre de la seguridad tú estarías dispuesta a no poder ir tranquila a comprar al negocio, a que el presidente de la República intercepte, o un subordinado de él, tu teléfono, que puedan detener a tu hijo, el hijo del vecino, bajo ninguna justificación, y acusarlo de delitos que no ha cometido, en pos de reducir la delincuencia y que al final, con eso, no se reduzca la delincuencia", cuestionó Vallejo.

FORTALECER HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA

Frente a la propuesta del Ejecutivo, la exministra sostuvo que existen otras herramientas para mejorar la persecución del crimen organizado, entre ellas el fortalecimiento de las policías y las capacidades de inteligencia económica.

"Para eso existen otras herramientas (...), por ejemplo, fortalecer más las policías, ampliar, tener más policías. O la ley de inteligencia económica, que (desde el oficialismo) no han querido respaldar el levantamiento del secreto bancario. O sea, herramientas de inteligencia para hacer más eficaz la persecución del delito e ir a las cabecillas del crimen organizado, que probablemente no están en los barrios populares, sino que en el barrio alto", enfatizó.

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