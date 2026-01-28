Ministra Vallejo acusa a la UDI de frenar la sala cuna universal y cuestiona señales del Presidente electo

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, criticó a la UDI por “trabar”, ayer martes, la discusión de la sala cuna universal en el Congreso. “Lamentamos profundamente la actitud irresponsable particularmente de la UDI por frenar esta conversación en el congreso” señaló Vallejo en entrevista con Radio Duna.

Y agregó que “nosotros hemos venido itinerando en un diálogo permanente entre organizaciones de la sociedad civil y también el mundo político y parlamentario para poder encontrar un acuerdo que permita sacar adelante esta demanda por años esperada de la sociedad civil y particularmente las mujeres. Entonces, lamentamos profundamente esto”.

“Es una actitud muy mezquina, la verdad porque el diálogo ha sido permanente, no solamente permanente, sino que muy flexible”, aseguró.

Pese a que las críticas iban directo a los gremialistas, la vocera también apuntó contra el presidente electo, José Antonio Kast, por entregar una “señal confusa”, a propósito de conversaciones que tuvo él con el Presidente Gabriel Boric sobre el tema.

“Tuvimos una señal media confusa, la primera señal del presidente electo, de que como que parece que había dado, había puesto como trabas al avance de este proyecto, luego de una conversación del Presidente electo con el Presidente Boric. Eso como que habilitó nuevamente una conversación, pero de repente el día de ayer esto cambió”, aseveró.

Camila Vallejo también se refirió a la aclaración que hizo el presidente electo en torno a las comunicaciones previas al nombramiento de Trinidad Steinert como próxima ministra de Seguridad.

“No sé si nos corresponde a nosotros como Ejecutivo catalogar finalmente si resuelve la duda de un posible conflicto de interés o no”, dijo la vocera.

“Yo entendía que había dos versiones en su momento, ahora que creo que pudieron resolver la versión final sobre el tiempo previo de conversaciones que tuvo el presidente electo o su equipo de la oficina del presidente electo con la exfiscal, y bueno, creo que es la opinión pública la que tendrá que juzgar, no el Ejecutivo en esta materia”, agregó.

La ministra también se refirió a la situación por los incendios forestales y aseguró que, pese a una menor visibilidad mediática, el trabajo del Gobierno continúa en terreno. “A veces pasa la atención mediática, pero el Gobierno sigue en territorio, con nuestros delegados, con las distintas instituciones, y sigue con el levantamiento de información, la entrega de viviendas de emergencia y bonos”, indicó.

Finalmente, se refirió a la agenda internacional en materia de seguridad del futuro gobierno de José Antonio Kast, quien viajará a El Salvador junto a su futura ministra de Seguridad Trinidad Steinert: "Aquí ya hay una base en seguridad y cualquier mejora que decida realizar el próximo gobierno es tarea y facultad de ellos", finalizó.

