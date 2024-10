Cambio de mando de Carabineros: Marcelo Araya asume como nuevo director general

Durante la jornada de este lunes, se llevó a cabo la ceremonia de cambio de mando de Carabineros donde Marcelo Araya asumió como nuevo general director de Carabineros tras la renuncia de Ricardo Yáñez.

En la instancia, Yáñez recordó sus comienzos en el cargo. “Se me entregó esa enorme responsabilidad en tiempos convulsos, cuando el país y Carabineros de Chile, en particular, enfrentaba momentos de alta complejidad en materia de orden público y en medio de la peor pandemia de las últimas décadas”, manifestó.

“La seguridad es siempre una materia prioritaria para los ciudadanos de Chile, requiere la debida atención de sus autoridades, y la eficacia del sistema dedicado a garantizarla, como parte de este los carabineros rápidamente entendieron el mensaje en nuestras primeras orientaciones y se alinearon en torno a las directrices de su alto mando”, mencionó.

Además, recordó a los mártires de la institución “que entregaron su vida en cumplimiento de su deber los invoco en mi despedida, pues si alguna vez sentí dolor e impotencia durante este mandato fue el momento al abrazar una viuda, a un hijo que quedó sin su padre o madre, o al reunirme con sus familias acongojadas”.

Yáñez le pidió a las autoridades “que estas vidas sean una fuente de inspiración a quienes están llamados a entregar las herramientas jurídicas y normativas, que permitan a los carabineros poder garantizar su seguridad para así cuidar a todos nuestros compatriotas”.

Asimismo, comentó sobre sus años en el cargo y sostuvo que “enfrentamos, tal vez, el periodo más complejo y duro desde el retorno a la democracia, así estábamos y debía hacerme cargo, pero sabía que no estaba solo en este desafío, porque miles de hombres, mujeres, carabineros y civiles me acompañaron y apoyar a impulsar este cambio de paradigma que me permita afirmar ante el país que los carabineros de hoy no son los mismo de ayer”.

El, ahora, exdirector general de Carabineros agradeció al Presidente Gabriel Boric “por el permanente apoyo entregado a nuestra gestión directiva”.

Por su parte, el nuevo general director señaló que este cargo “es un desafío que asumo con honor, hidalguía y por cierto mucha humildad. Es una tremenda responsabilidad liderar a 57 mil mujeres y hombres carabineros, pero sé que inicio este camino juntos y con el apoyo de cada uno de ellos”.

“Lo asumo con la prudencia que debe caracterizar al mando, agradeciendo la confianza y con la convicción de comandar y liderar una institución que es de todos los chilenos y chilenas”, expresó.

Asimismo, aseguró que "la madurez que hablamos de nuestra institución, ello trae implícito el respeto irrestricto a la institucionalidad, subordinados al poder civil, como corresponde a un cuerpo policial disciplinado y jerarquizado, y con pleno respeto a los derechos humanos", agregando que la ceremonia marca una "continuidad, porque vamos a seguir trabajando en la misma línea, en forma colaborativa y coordinada".

