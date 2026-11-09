Cámara inicia discusión del Presupuesto 2027 con hasta 4.000 indicaciones en revisión

La Sala de la Cámara de Diputados comenzará este lunes 9 de noviembre el trámite del Presupuesto 2027 en una primera sesión que se celebrará entre las 14:30 y las 18:30 horas. Durante la jornada se realizará la discusión en general de la propuesta.

Según acuerdos previos, la presentación de indicaciones o la solicitud de votación separada solo se admitirá hasta las 12:00 horas de este lunes. Se estima que se presentarán al menos 4.000 indicaciones que deberán ser revisadas en 26 horas.

La discusión en particular, esto es el detalle de cada partida, asignación o artículo, se desarrollará entre el martes y el jueves. La sesión del martes está convocada entre las 14:00 y las 23:00 horas, la del miércoles entre las 09:30 y las 23:30 y la de jueves a contar de las 9:30 horas hasta total despacho.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Hasta el viernes, día del despacho del proyecto desde la comisión mixta, se habían presentado más de 3.200 indicaciones, la mayoría de oposición. Se estima que podría llegar 4.000 y para su estudio la Cámara designó un grupo de 28 abogados que trabajarán por turnos.

El trabajo de este grupo se apoyará en sistemas de tecnologías de la información que incluyen un filtro tipo "semáforo" para detectar si una enmienda excede lo recomendable en el uso de la inteligencia artificial.

Esta herramienta procesará el texto y pondrá una luz roja o amarilla si presenta problemas de este tipo y será rechazada. En cambio, las indicaciones con luz verde serán admitidas. Para analizar todas las enmiendas, los abogados cuentan con un plazo de 26 horas, el que vence a las 2 de la tarde de mañana, antes del inicio de la discusión en particular y votación de los artículos y modificaciones.

El viernes, las últimas partidas aprobadas fueron las de Interior, Cultura, Medio Ambiente, Obras Públicas, Salud, Bienes Nacionales, Defensa Nacional, Hacienda, Desarrollo Social, Mujer y Tesoro Público.

Igualmente, entre sus asignaciones hubo rechazos, como los consignados a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Durante la tramitación también hubo rechazados a los gastos variables en las partidas de Educación, Ciencias y Servel, entre otros.

Para la discusión en la Sala de la Cámara, el Ministerio de Hacienda anunció que seguirá trabajando con las distintas bancadas para avanzar en un Presupuesto 2027 que responda a las principales necesidades del país con responsabilidad fiscal.

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