La continuidad de Fidel Espinoza en el Partido Socialista (PS) quedó en entredicho en medio de las diferencias internas que enfrenta la colectividad y que se han agudizado tras la controversia por el denominado Caso Firmas.

En entrevista con 24 Horas, el senador adelantó que durante los próximos meses reflexionará sobre su futuro político, sin descartar una eventual salida del partido. Asimismo, cuestionó la conducción socialista y la forma en que se han abordado los conflictos al interior de la bancada.

“Dejamos de solucionar los problemas de forma interna y lo empezamos a transmitir por la prensa. Es un flaco favor a nuestra colectividad. La que estamos viviendo ha sido una pésima semana para nuestro partido”, sostuvo.

Respecto de la controversia por el retiro de los permisos constitucionales, Espinoza aseguró que el principal problema fue la falta de comunicación con los parlamentarios involucrados, quienes se encontraban participando de una gira presidencial en Asia.

“El error garrafal cometido fue no consultarnos. No agotaron todos los intentos por ubicarnos, aunque fuese a las tres de la mañana en China. No nos dejaron un mensaje siquiera. Si lo hubiesen hecho, al menos habríamos sido notificados, pero ni siquiera eso”, afirmó.

El legislador reveló que tomó conocimiento de lo ocurrido a través del ministro Claudio Alvarado y aseguró que, de haber sido consultado, no habría autorizado el retiro de su permiso.

“Quiero decir de forma clara: si me hubieran contactado por teléfono para pedir que retirara mi permiso constitucional, hubiera dicho que no, por ningún motivo. Eso es romper las reglas del fair play en un viaje parlamentario en el que un Presidente siempre invita a la misma cantidad de parlamentarios de cada sector, para que exista igualdad”, expresó.

RESPALDO A JUAN LUIS CASTRO

Pese a sus cuestionamientos por el manejo de la situación, Espinoza manifestó su respaldo a la permanencia de Juan Luis Castro como jefe del comité socialista en el Senado.

El parlamentario criticó la falta de apoyo hacia su compañero de partido y estableció un paralelo con la situación que él mismo enfrentó meses atrás, cuando fue suspendido de su militancia.

“Cuando hay una crisis de este tipo se debe brindar la mano amiga, la del compañero, la del socialismo. A mí, hace tres meses, y a Juan Luis ahora, a la primera de cambio, lo dejaron solo. Yo creo en la política con más altura de miras”, señaló.

En cuanto a las eventuales implicancias del Caso Firmas, Espinoza sostuvo que la controversia debería resolverse al interior de la Cámara Alta.

“Lo ocurrido en el caso Firmas debe estar radicado en el Senado porque fue un error político, no un hecho delictual”, afirmó.

El senador también cuestionó la forma en que el PS solicitó la salida de Pedro Araya de la comisión de Constitución, decisión que, a su juicio, contribuyó a deteriorar las relaciones con el Partido por la Democracia (PPD).

CRÍTICAS AL TRIBUNAL SUPREMO DEL PS

Otro de los puntos abordados por Espinoza fue su relación con el Tribunal Supremo de la colectividad, organismo al que acusó de actuar arbitrariamente y de mantener diferencias de trato hacia los representantes de regiones.

“El Tribunal Supremo del partido, que actúa de forma arbitraria, injusta y de acuerdo a la procedencia. Miran en menos a quienes somos de regiones, pese a los éxitos electorales que le dan al partido”, manifestó.

En esa línea, recordó la suspensión de su militancia durante cerca de 110 días, medida que vinculó con sus denuncias relacionadas con el Caso Fundaciones.

“Estuve suspendido prácticamente 110 días de mi militancia, en un hecho que se comprobó que nunca existió, que nunca ocurrió. Eso sirvió para el escarnio público y para que saliera la jauría dentro del partido a golpearme”, sostuvo.

El parlamentario aseguró que hasta ahora no ha recibido disculpas públicas por aquella decisión y cuestionó los criterios utilizados por la instancia disciplinaria en otros casos.

Por otra parte, al ser consultado sobre las negociaciones presupuestarias entre el Gobierno y el Partido Comunista, Espinoza lamentó que su colectividad no haya tenido un mayor protagonismo en las conversaciones.

“Sin duda alguna. Este último tiempo ha sido de puros autogoles. Pero eso ya fue. El PS debe recuperar su agenda en los próximos meses”, expresó.

Finalmente, el senador llamó a superar las diferencias internas, recuperar la capacidad de diálogo y orientar el trabajo del Partido Socialista hacia una oposición constructiva que permita alcanzar acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

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