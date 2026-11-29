La credibilidad del Presidente José Antonio Kast alcanza apenas un 17,9%, mientras que un 62,2% de los encuestados lo considera poco o nada creíble, según la última encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research publicada este domingo.

La medición también situó su aprobación en un 21,4%, el nivel más bajo registrado por el actual mandatario en la serie del sondeo.

El estudio, correspondiente a noviembre, incorporó por primera vez una pregunta sobre la credibilidad presidencial. En paralelo, un 16,6% manifestó tener mucha o total confianza en Kast, frente a un 62,2% que declaró tener poca o ninguna confianza.

En cuanto a la gestión del Gobierno, un 66,5% desaprueba la forma en que el Presidente conduce la administración, mientras que un 21,4% la aprueba.

La cifra representa una baja de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre, cuando alcanzaba un 22,1%, aunque la variación se mantiene dentro del margen de error.

La encuesta también consultó por la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que será votada este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Un 60,8% de los consultados manifestó estar a favor del libelo, un 20,7% expresó su rechazo y un 18,5% no respondió o dijo no saber.

Respecto de los principales problemas del país, la delincuencia encabeza las menciones con un 41,1%, seguida de cerca por el desempleo, con un 40,2%. Más atrás aparecen la inflación o alza de precios (29,5%), la economía (27%) y la gestión del Gobierno (17,8%).

El sondeo, realizado entre el 25 y el 27 de noviembre a 1.038 personas mayores de 18 años de 145 comunas del país, tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales.

PURANOTICIA