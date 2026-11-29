Un hombre de 56 años permanece en riesgo vital luego de ser baleado durante un ataque armado perpetrado desde un automóvil en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana.

La Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) realizan diligencias para identificar a los responsables y establecer las circunstancias del hecho, investigado como homicidio frustrado.

El episodio se registró la noche del sábado, en la intersección de avenida Lo Martínez con pasaje Cochoa. Según los primeros antecedentes, un vehículo que transitaba por la avenida se detuvo en el cruce y desde su interior se efectuaron múltiples disparos hacia el pasaje.

La víctima, un hombre chileno que reside en el sector, recibió al menos un impacto balístico mientras se encontraba en la vía pública. Tras resultar herido, fue auxiliado por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y trasladado hasta el Hospital El Pino, donde permanece en estado grave.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios Sur de la PDI quedó a cargo de las diligencias. Los investigadores realizaron entrevistas a testigos, levantaron evidencia en el lugar y revisaron registros audiovisuales para reconstruir la secuencia del ataque.

El fiscal de la unidad ECOH, Jorge Carmona, señaló que durante esa misma tarde se habían recibido reportes por otros disparos en la intersección, aunque todavía no se ha determinado si existe alguna conexión entre esos episodios y la agresión que dejó al hombre herido.

En el sitio del suceso se encontraron vainillas, proyectiles e impactos balísticos en automóviles que estaban estacionados en las inmediaciones. Estos elementos serán sometidos a peritajes para establecer las características del armamento utilizado y determinar cuántas armas participaron en el ataque.

Una de las hipótesis que se encuentra bajo análisis considera el eventual uso de un arma modificada con capacidad de efectuar disparos en ráfaga, posibilidad que deberá ser corroborada mediante los estudios balísticos.

En paralelo, la PDI trabaja para establecer la identidad de quienes se desplazaban en el automóvil y determinar si el ataque estuvo dirigido contra alguna de las personas que se encontraban en el pasaje al momento de los disparos.

PURANOTICIA