Cámara expresa preocupación por datos publicados por el Banco Central que situarían la economía del país en recesión técnica

La Cámara de Diputados manifestó al Presidente José Antonio Kast su preocupación por los recientes datos publicados por el Banco Central que señalan que Chile se encontraría técnicamente en Recesión Económica.

El Acuerdo 26, aprobado por 72 votos a favor, 67 en contra y una abstención, cita los datos de las Cuentas Nacionales del Banco Central, en agosto 2026, que informa que el PIB cayó -0,2% en el segundo trimestre, mientras que el resultado del primer trimestre fue de -0,3%. Estos retrocesos del PIB, agrega, configura lo que se conoce como “Recesión Técnica”.

El acuerdo -promovido por el Comité Comunista e Independientes- también enfatiza que frente a una recesión o crisis económica, los Gobiernos generan políticas fiscales para aumentar el gasto público en inversión y transferencias de capital para reactivar la economía nacional. Sin embargo, el actual ministro de Hacienda ha realizado recortes presupuestarios y reducción de la inversión pública.

Por ello, el pronunciamiento adoptado por la Cámara recalca que para reactivar la economía se requieren políticas fiscales que impulsen la inversión pública; una política de proyectos de construcción de infraestructura pública y vivienda y el aumento de transferencias de capital en ministerios intensivos en inversión como Obras Públicas Vivienda y Transportes.

Solicitudes de Resolución

Resolución 48: Presentada por diputados del comité socialista, pide dejar sin efecto las medidas relacionadas con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y asegurar que cualquier incremento en los precios de los combustibles sea amortiguado por este mecanismo sin transferir eol alza a las familias.

Presentada por diputados del comité socialista, pide y asegurar que cualquier incremento en los precios de los combustibles sea amortiguado por este mecanismo sin transferir eol alza a las familias. Resolución 49: Del diputado Felipe Camaño (Independiente, con cupo de la Democracia Cristiana), que solicita al Primer Mandatario inyectar recursos al Fondo de Apoyo Regional para contener el alza de las tarifas del transporte público en regiones, producto del alza en el precio de los combustibles.

Del diputado Felipe Camaño (Independiente, con cupo de la Democracia Cristiana), que solicita al Primer Mandatario para contener el alza de las tarifas del transporte público en regiones, producto del alza en el precio de los combustibles. Resolución 50: También del diputado Camaño solicitaba aplazar de manera extraordinaria el plazo para el pago del permiso de circulación, atendiendo la crisis producida por el alza de los precios de los combustibles.

PURANOTICIA