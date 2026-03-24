Cámara despacha al Senado proyecto que restringe a inmigrantes en situación irregular acceder a beneficios fiscales

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a segundo trámite al Senado el proyecto que modifica la Ley 21.325, de Migración y Extranjería, para restringir el acceso de inmigrantes irregulares a beneficios fiscales.

La propuesta se respaldó en general por 95 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones. Luego, en votación se separada solo se necesitó ratificar una norma del primer artículo, que se aprobó por 83 votos a favor, 45 en contra y 22 abstenciones.

En concreto, la iniciativa propone que la inscripción de inmigrantes extranjeros en el Registro Social de Hogares o en el instrumento de evaluación socioeconómica que lo reemplace, requerirá cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Además, señala que se debe priorizar la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo en favor de los nacionales, frente a inmigrantes en condición irregular. Esto, sin perjuicio de los principios fundamentales de protección que otorga la Ley de Migración.

La postulación y acceso de extranjeros a beneficios de cargo fiscal requerirá cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e identificación.

En el caso de que estos beneficios refieran al otorgamiento de aportes económicos directos, subsidios habitacionales o de arriendo, se requerirá, además, la residencia definitiva.

En ningún caso, se podrá otorgar un número identificatorio de carácter temporal o permanente a inmigrantes que hubiesen ingresado al país por pasos no habilitados.

En sus fundamentos, el proyecto advierte sobre un incremento superior al 3.000% en la población de inmigrantes irregulares en Chile, entre 2018 y 2023.

Esto supone más de 336 mil personas, según datos del INE y el Servicio Nacional de Migraciones.

La iniciativa vincula esta situación a riesgos de seguridad pública, argumentando que se desconocen los antecedentes de quienes ingresan sin control, salvo por las autodenuncias para empadronamiento biométrico.

El informe fue rendido en la legislatura previa, el 26 de noviembre de 2025, por el exdiputado Juan Fuenzalida, autor de la iniciativa.

Este miércoles participaron en el debate los diputados Cristián Contreras, Carolina Tello, José Kast, Sebastián Zamora, Daniela Serrano, Alejandro Riquelme y Héctor Barría.

Algunas posturas reconocieron la necesidad de una migración segura, ordenada y regular, pero también que no se segregue a las personas.

De igual modo, pidieron no invisibilizar a cierta parte de la población de inmigrantes, donde existen mujeres embarazadas y niños que requieren escolarización.

Asimismo, plantearon que la evidencia comparada muestra que los flujos migratorios responden a factores estructurales. Por ejemplo, crisis políticas, económicas y/o humanitarias, que, difícilmente, se revierten.

Otra postura planteó que el proyecto busca entregar reglas y orden en la limitación de los subsidios y bonos que se entregan de ayudas sociales, para que sean respetadas las filas de todos los ciudadanos.

Finalmente, destacaron que las normas que entregue el Estado en su institucionalidad migratoria resguarden la legitimidad del sistema e introduzca un principio básico, donde los beneficios sociales no son infinitos.

PURANOTICIA