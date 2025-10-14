Cámara despacha al Senado proyecto que permite implementar detectores de metales en establecimientos de educación y salud

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que permite implementar pórticos detectores de metales u otros medios tecnológicos en establecimientos de educación y centros de salud pública.

La Sala respaldó la iniciativa y despachó a segundo trámite en el Senado la iniciativa con 94 votos a favor, 18 en contra y nueve abstenciones.

El proyecto permite que colegios y liceos puedan “disponer de estos medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas u otros elementos prohibidos a sus dependencias. El propósito es resguardar la integridad de estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa”.

Asimismo, permite la instalación de estos detectores en establecimientos de salud pública, “para el resguardo de la integridad de pacientes, funcionarios y cualquier otra persona que se encuentre al interior del respectivo recinto”.

La iniciativa propone que el uso de estos detectores “deberá estar sujeto a protocolos internos, con apego al derecho a la honra y vida privada de las personas”.

(Imagen referencial: Infogate)

PURANOTICIA