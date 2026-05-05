Cámara despacha a ley proyecto que evita que condenados por violencia intrafamiliar accedan a pensión de sobrevivencia

La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que impide que condenados por delitos como femicidio, homicidio y lesiones, en el contexto de violencia intrafamiliar, puedan recibir la pensión de sobrevivencia.

La Sala entregó su respaldo unánime a esta legislación. El texto legal mandata específicamente que tanto los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal como los Juzgados de Garantía tendrán la obligación de declarar en la sentencia la relación familiar existente entre el condenado y la víctima.

Como parte del nuevo procedimiento, los tribunales quedarán encargados de notificar sobre los sentenciados que se encuentren en esta situación directamente a la Superintendencia de Pensiones. Posteriormente, será este mismo organismo el responsable de informar dichos antecedentes a las Compañías de Seguros de Vida y a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Al referirse a este avance legislativo, la ministra de la Mujer, Judith Marín, valoró la medida argumentando que "prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres nos parece fundamental, y eso es lo que viene a hacer este proyecto de ley, a ser coherentes con la condena, condenando la violencia contra las mujeres".

En la misma línea, la autoridad de Gobierno resaltó la importancia de la normativa al declarar: "No puede ser que quien ha cometido delitos de la mayor gravedad, como femicidio, violación o violencia intrafamiliar, pueda además acceder a beneficios económicos derivados de la persona agredida. Esta ley corrige esa inconsistencia y fortalece la protección de las familias".

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