Cámara de Diputados votará este miércoles la acusación Constitucional contra la ex ministra Marcela Ríos

La Sala de la Cámara Baja votará este miércoles la acusación constitucional (AC) contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, instancia en la que se estima que no tendrá un resultado favorable en cuanto a castigar a la ex secretaria de Estado, debido al descuelgue de los diputados del Partido Republicano y de la Democracia Cristiana.

"Tras realizar un profundo estudio de los antecedentes de la acusación, hemos definido que no seremos cómplices de la decisión que ha tomado el Presidente de exponer a la ex ministra Ríos a modo de chivo expiatorio, con el fin de que se cierre el capítulo de los indultos y así delegar su culpabilidad en la ahora ex jefa de la cartera de Justicia", señalaron en un comunicado los 13 parlamentarios de la colectividad de derecha.

Remarcaron que acusar constitucionalmente a la ex ministra Ríos no hace justicia y no revocará los indultos otorgados a delincuentes con amplio prontuario policial y judicial. Por ende, no descartan realizar una posible acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric al respecto.

La resistencia de republicanos ante esta acción, aparece un par de días después de que Chile Vamos no se plegara a apoyar la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

En ese marco, algunos parlamentarios de Renovación Nacional acusaron que se trataba de una "venganza" por parte de los republicanos.

PURANOTICIA