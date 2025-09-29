Cámara de Diputados vota este lunes proyectos de voto extranjero y de multas por no sufragar

La Cámara de Diputados votará este lunes en la tarde los proyectos de voto extranjero y de multas por no sufragar, iniciativas aprobadas por el Senado el 10 de septiembre pasado. Ambas iniciativas dependen de que el oficialismo respete el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición.

El primero aumenta de 5 a 10 los años ininterrumpidos de residencia en el país para que los extranjeros puedan votar en Chile. El segundo establece multas de entre $34 mil y $102 mil aproximadamente por no sufragar. Este año se aplicará sólo a ciudadanos chilenos.

Este segundo texto, que concita menos acuerdo en el oficialismo, establece que “el ciudadano que no sufragare en las elecciones será sancionado con una multa beneficio municipal de 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales”.

Además, el proyecto establece que no se aplicará la sanción a los ciudadanos que, el día de la elección, se encuentren enfermos, ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación, por desempeñar funciones que encomienda la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, o por otro impedimento grave debidamente acreditado ante el juez de policía local competente

Asimismo, dicha sanción no se aplicará a los ciudadanos con discapacidad que cuenten con la calificación y certificación respectiva.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, destacó que la Cámara Alta "ya hizo la pega, despachamos en tiempo récord ambas iniciativas que pretenden sancionar a quienes no concurran a votar. Hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que lo despachen a la brevedad".

