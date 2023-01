Cámara de Diputados revisa este jueves la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson

A las 10:00 horas de este jueves se dará inició a la sesión especial en la Cámara de Diputados para revisar la acusación constitucional presentada por parlamentarios del Partido Republicano en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

El libelo necesita de 78 votos a favor para que pueda seguir adelante y pase a la sala del Senado.

Cabe recordar que la comisión revisora rechazó la accusación constitucional en una votación dividida, con tres votos en contra (Karol Cariola (PC), Clara Sagardía (Ind. FA) y Ericka Ñanco (RD)); un voto a favor (Bernardo Berger (RN)); mientras que el diputado Joaquín Lavín (UDI) se abstuvo.

William García, defensora del ministro, informó que podría apelar a la denominada “cuestión previa”, ya que el libelo “no cumple con los requisitos de fundamentación ni imputación de responsabilidad que se le hace al ministro”. De no ser así, se pasaría directamente a discutir el fondo de la acusación, capítulo por capítulo.

Jackson señaló que “las personas pueden tener diferencias, criticas, sugerencias, que siempre pueden ser recibidas para mejorar, uno siempre busca esa autocrítica, pero también la crítica constructiva para poder mejorar. Pero dentro de nuestra institucionalidad no están contempladas esas razones para iniciar una acusación constitucional".

“Nosotros desde el Gobierno y la defensa en esta acusación hemos seguido la estrategia que comunicamos desde un comienzo, que es poner los argumentos sobre la mesa, poder conversar con todos los parlamentarios y parlamentarias para cualquier duda que tuvieran respecto a esta acusación que, como hemos sostenido, carece de fundamento jurídico para poder ser presentada y poder tener avances en esta tramitación”, agregó.

A la abstención del diputado Lavín en la comisión, que probablemente se repita en la sala, se sumó la postura del parlamentario Cristhian Moreira (UDI), quien reconoció que no votará a favor de la acusación constitucional.

“Yo soy bien hombrecito para mis cosas, a mí no me gusta el Gobierno, lo ha hecho mal. Me voy a abstener porque no soy partidario de que, porque te cae mal una persona, lo tengamos que ejecutar. Basta de eso, la comunidad quiere que nos unamos y junto a las autoridades de Gobierno, hagamos las cosas que necesita la gente, sobre todo la delincuencia, que está matando a los chilenos”, aclaró.

