Cámara de Diputados dará un giro a la derecha y el Senado tendrá fuerzas equiparadas

Con los resultados de las Elecciones Parlamentarias, los pactos de la derecha "Chile Grande y Unido" y "Cambio por Chile" lograron 25 cupos en el Senado y empataron con el oficialismo para el período 2026-2030.

"Chile Grande y Unido", formado por RN, UDI, Evópoli y Demócratas, obtuvo 18 escaños, mientras que "Cambio por Chile", de los partidos Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano, logró 7 cupos.

En tanto, el pacto oficialista "Unidad por Chile", de los partidos DC, PC, PS, PPD, Radical, Liberal y Frente Amplio, quedó con 20 representantes, a los que se suman 2 verdes regionalistas y humanistas y otros 2 independientes considerados oficialistas.

En esta oportunidad se eligieron senadores en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.

CÁMARA DE DIPUTADOS

En cuanto a la Cámara de Diputados, que eligió representantes en todo el país, los partidos de derecha lograron 76 cupos y quedaron a un voto de la mayoría simple.

El pacto "Cambio por Chile", de los partidos Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano, logró 42 cupos; mientras que "Chile Grande y Unido", formado por RN, UDI, Evópoli y Demócratas, obtuvo 34 escaños.

En cambio, el pacto oficialista "Unidad por Chile", de los partidos DC, PC, PS, PPD, Radical, Liberal y Frente Amplio, quedó con 61 representantes, seguido por el Partido de la Gente con 14, que no está claro que se sumen a la oposición a la hora de votar.

Además, su suman 3 representantes verdes regionalistas y humanistas y 1 independiente.

