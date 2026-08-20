Cámara de Diputados aprueba nueva “ley del mono”: prorroga regularización de viviendas hasta 2029 y amplía sus beneficios

La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica la Ley N°20.898, conocida como “ley del mono”, con el objetivo de ampliar el régimen excepcional de regularización de viviendas y actualizar el plazo para su aplicación.

La iniciativa busca responder a la realidad habitacional de los últimos años, marcada por un aumento de la autoconstrucción, y entregar mayor certeza jurídica a miles de familias que buscan regularizar sus viviendas.

Para ello, el proyecto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2029 el plazo para regularizar las construcciones. Además, establece un procedimiento simplificado para edificaciones realizadas antes del 28 de noviembre de 2025 y que no cuenten con recepción definitiva, total o parcial.

La moción parlamentaria, impulsada por el diputado DC Javier Muñoz, también contempla una modificación a la denominada “ley del mono” para elevar el avalúo fiscal máximo de las viviendas que pueden acogerse a este sistema simplificado. De esta manera, podrán acceder al régimen de regularización viviendas de hasta 2.000 UF.

SUPERFICIE DE LAS VIVIENDAS

Otro de los cambios relevantes considera la ampliación de la superficie máxima de las propiedades que podrán acogerse al procedimiento de regularización, junto con modificaciones al costo del trámite.

La propuesta establece un primer tramo de costo cero para viviendas de entre 90 y 120 metros cuadrados. En tanto, un segundo tramo contempla propiedades de hasta 180 metros cuadrados, para las cuales el pago asociado a la regularización será equivalente al 50% del monto habitual.

En cuanto a los plazos, el proyecto establece que las Direcciones de Obras Municipales (DOM) deberán revisar, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el cumplimiento de las normas urbanísticas correspondientes a cada petición.

Finalmente, durante la votación en Sala, los diputados aprobaron una indicación presentada por la diputada Emilia Nuyado, que establece que las municipalidades podrán conformar equipos comunales de regularización de viviendas.

Estos equipos estarán integrados por profesionales y técnicos y tendrán como objetivo prestar asistencia gratuita a personas pertenecientes al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares, adultos mayores, personas con discapacidad y habitantes de sectores rurales.

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