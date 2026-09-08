Cámara de Diputados aprueba interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna por su gestión en política exterior

Por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, convirtiéndose en la primera de este tipo dirigida a un ministro del actual Gobierno. La sesión quedó fijada para el próximo lunes 28 de septiembre.

Según la oposición, el ministro de Relaciones Exteriores no ha protegido adecuadamente los intereses de Chile frente a las polémicas con el presidente argentino Javier Milei, así como tampoco ante la supuesta injerencia de Estados Unidos en la política exterior del país.

La interpelación estará a cargo del diputado socialista Nelson Venegas, quien este lunes, al presentar la iniciativa, sostuvo que “este no es un acto contra el gobierno esencialmente. Este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país. Esto es un acto que va en la defensa de Chile en el mes de la patria”.

En ese sentido, el parlamentario cuestionó la conducción de la política exterior por parte del Ejecutivo y señaló que "aquí lo que ha ocurrido es que tenemos una Cancillería y un Gobierno que ha tenido una conducción confusa, ambigua, equivocada y timorata".

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