Cámara de Diputados aprueba en general el proyecto que prohíbe y sanciona las carreras de galgos

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que modifica la ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, para prohibir y sancionar las carreras de perros galgos.

Por recibir indicaciones, la iniciativa que obtuvo 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones, vuelve a la comisión de Medioambiente de la Cámara Baja.

La norma en su primer trámite constitucional, añade el artículo 11 bis a la Ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía y propone prohibir “toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional”.

Además, agrega que “quienes organicen estas carreras y participen en ellas, serán castigados con las penas de presidio menor en sus grados medio y multa de 20 a 40 unidades tributarias mensuales ($1.432.980 a $2.865.960 a agosto de 2026)".

En la sesión especial de este martes, también se votó un proyecto que modificaba la ley N° 20.380, sobre protección de los animales, para "regular" las carreras de perros.

Este fue rechazado por 50 votos a favor, 68 en contra y 10 abstenciones, por lo quedó archivado.

PURANOTICIA