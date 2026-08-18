Cámara de Diputados aprueba en general el proyecto que prohíbe y sanciona las carreras de galgos

En la sesión especial de este martes, también se votó un proyecto que modificaba la ley N° 20.380, sobre protección de los animales, para regular las carreras de perros, el que fue rechazado.
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que modifica la ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, para prohibir y sancionar las carreras de perros galgos.
Por recibir indicaciones, la iniciativa que obtuvo 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones, vuelve a la comisión de Medioambiente de la Cámara Baja.
La norma en su primer trámite constitucional, añade el artículo 11 bis a la Ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía y propone prohibir “toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional”.
Además, agrega que “quienes organicen estas carreras y participen en ellas, serán castigados con las penas de presidio menor en sus grados medio y multa de 20 a 40 unidades tributarias mensuales ($1.432.980 a $2.865.960 a agosto de 2026)".
En la sesión especial de este martes, también se votó un proyecto que modificaba la ley N° 20.380, sobre protección de los animales, para "regular" las carreras de perros.
Este fue rechazado por 50 votos a favor, 68 en contra y 10 abstenciones, por lo quedó archivado.
PURANOTICIA