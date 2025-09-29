Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que fija multas por no asistir a votar

La Cámara de Diputados aprobó la indicación del Gobierno que establece una multa por no asistir a votar, fijada entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, entre $34.632 y $103.897, según el valor de la UTM de septiembre de 2025.

La propuesta, que había sido visada por el Senado el miércoles 10 de septiembre, fue impulsada por el Ejecutivo tras semanas marcadas por tensiones internas y disidencias oficialistas.

Finalmente, bajo la conducción de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, se logró consolidar un acuerdo que permitió avanzar en la reforma electoral.

Cabe recordar que esta sanción económica -originalmente más alta, con un tope de $206 mil- formaba parte de un proyecto presentado por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), el cual fue rechazado previamente en la Cámara Baja por los votos en bloque de las bancadas oficialistas.

En paralelo, la sala también debatió y votó la reforma constitucional que restringe el derecho a sufragio de personas extranjeras a partir de 2026.

Con su aprobación definitiva, la iniciativa se convierte en ley y podrá aplicarse en las elecciones de noviembre.

PURANOTICIA