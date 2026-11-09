Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto 2027: discusión de las partidas iniciará este martes

Luego de más de tres horas de debate, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, dando pie a su análisis en particular, el cual se desarrollará en tres sesiones, entre el martes y el jueves de esta semana.

La idea de legislar se respaldó, en sus normas generales, por 80 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención. Sus disposiciones de quórum, en tanto, se aprobaron por 81 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención.

La iniciativa inició su debate con discursos enfocados en las materias que, a juicio de las/los legisladores, deben ser revisadas por el Ejecutivo. Así, se planteó considerar recursos adicionales para programas de empleo, educación y apoyos a programas promujer. Además, en forma transversal, hubo respaldo a reponer el programa “Yo elijo mi pc”.

EJES PRESUPUESTO 2027

Los ejes descritos por el Ejecutivo en su mensaje son cuatro:

Crecimiento, empleo y reconstrucción: incluye una cartera adicional de obras públicas pensada para crear empleo, fortalecimiento de los programas de empleo y capacitación, recursos específicos para la reconstrucción y una institucionalidad que agiliza los permisos de inversión. Seguridad: El Presupuesto 2027 reforzaría a Carabineros, a la Policía de Investigaciones (PDI) y a Gendarmería. También aumenta la presencia del Estado en las fronteras y en los barrios más afectados. Niñez: En este ámbito se plantea fortalecer los beneficios de la primera infancia (la reparación del maltrato grave, el acompañamiento a las familias y las Oficinas Locales de la Niñez). Igualmente, crecerían los recursos para jardines infantiles, en tanto, que la alimentación escolar de párvulos mantendría plenamente su financiamiento. Protección de los beneficios sociales. Se resguardarían los beneficios sociales establecidos por ley, como la Pensión Garantizada Universal (PGU). Se buscará, asimismo, que cada peso del gasto social llegue a quien corresponde, impulsando el cruce de datos para mejorar la focalización y fortaleciendo la gestión de compras y de la red de salud.

La discusión en particular se desarrollará entre este martes y el jueves. La sesión del martes está convocada entre las 14:00 y las 23:00 horas.; la del miércoles, entre las 09:30 y las 23:30 horas.; y la de jueves, entre las 9:30 y hasta total despacho.

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