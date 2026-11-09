Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto 2027: discusión de las partidas iniciará este martes

La idea de legislar se respaldó, en sus normas generales, por 80 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención. Sus disposiciones de quórum, en tanto, se aprobaron por 81 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención.
Luego de más de tres horas de debate, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, dando pie a su análisis en particular, el cual se desarrollará en tres sesiones, entre el martes y el jueves de esta semana.
La idea de legislar se respaldó, en sus normas generales, por 80 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención. Sus disposiciones de quórum, en tanto, se aprobaron por 81 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención.
La iniciativa inició su debate con discursos enfocados en las materias que, a juicio de las/los legisladores, deben ser revisadas por el Ejecutivo. Así, se planteó considerar recursos adicionales para programas de empleo, educación y apoyos a programas promujer. Además, en forma transversal, hubo respaldo a reponer el programa “Yo elijo mi pc”.
Los ejes descritos por el Ejecutivo en su mensaje son cuatro:
La discusión en particular se desarrollará entre este martes y el jueves. La sesión del martes está convocada entre las 14:00 y las 23:00 horas.; la del miércoles, entre las 09:30 y las 23:30 horas.; y la de jueves, entre las 9:30 y hasta total despacho.
PURANOTICIA